Умер писатель Дмитрий Бавильский

В Челябинске умер писатель Бавильский
Артем Геодакян/ТАСС

В Челябинске умер писатель и литературны критик Дмитрий Бавильский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на писателя и журналиста Дениса Драгунского.

Бавильскому было 57 лет.

«Этой ночью в Челябинске в больнице умер писатель Дмитрий Бавильский», — подтвердил Друганский.

Дмитрий Бавильский был редактором журналов «Уральская новь» и «Уральская парадигма», газеты «Пятый угол». Создал романы «Вавилонская библиотека», «Нодельма», «Ангелы на первом месте», «Последняя любовь Гагарина», «Красная точка» и других. Тексты писателя переведены на английский, болгарский, голландский, немецкий и французский языки. Лауреат премии Андрея Белого.

Накануне автор песен Мадонны и обладатель премии «Грэмми» Билли Стейнберг умер в Лос-Анджелесе на 76-м году жизни после борьбы с раком. Семья погибшего описала его как «проницательного автора текстов, преданного супруга, любящего отца и одного из самых влиятельных музыкантов своего времени».

Ранее стало известно, что умерла украинская оперная певица Людмила Юрченко.
 
