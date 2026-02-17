В Челябинске умер писатель и литературны критик Дмитрий Бавильский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на писателя и журналиста Дениса Драгунского.

Бавильскому было 57 лет.

«Этой ночью в Челябинске в больнице умер писатель Дмитрий Бавильский», — подтвердил Друганский.

Дмитрий Бавильский был редактором журналов «Уральская новь» и «Уральская парадигма», газеты «Пятый угол». Создал романы «Вавилонская библиотека», «Нодельма», «Ангелы на первом месте», «Последняя любовь Гагарина», «Красная точка» и других. Тексты писателя переведены на английский, болгарский, голландский, немецкий и французский языки. Лауреат премии Андрея Белого.

