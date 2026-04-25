Близкие простились с женой актера Бенграфа: «Не помещались в храме»

Прошло прощание с гримером Эктовой, не выжившей после нападения мужа

В Подмосковье 23 апреля прошло прощание с гримером Евгенией Эктовой, не выжившей после нападения мужа — актера Владислава Бенграфа. Об этом пишет «СтарХит» со ссылкой на подругу девушки.

Подруга рассказала, что проститься с Эктовой пришли не только члены семьи, близкие друзья, но и коллеги и неравнодушные люди — всего около 200 человек.

«Ты слышала, сколько людей пришли с тобой проститься, мы не помещались в храме! А я говорила, что ты наша звезда», — написала женщина.

Окончившийся трагедией брак Эктовой с Бенграфом она назвала «странной и безумной любовью»

19 апреля 28-летний актер Владислав Бенграф и его 23-летняя жена Евгения Эктова нанесли друг другу ножевые ранения во время драки в квартире в Мытищах. Оба не выжили. Представители следствия уточняли, что полицию вызвали соседи пары, услышавшие крики. Возбуждены два уголовных дела.

