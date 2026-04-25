Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Здоровье могло заставить Бориса Щербакова придумать альтернативу корпоративам

Mash: актер Щербаков берет 600 тысяч рублей за 15 минут выступления
Евгений Биятов/РИА Новости

Пошатнувшееся здоровье могло заставить народного артиста России Бориса Щербакова отказаться от больших корпоративов. Какую альтернативу большим выступлениям придумал 76-летний артист, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, артист практически не ведет частные мероприятия после операции на сердце. Утверждается, что Щербаков стал быстро утомляться после долгих выступлений и съемок и больше не ведет корпоративные вечера.

Вместо этого он предлагает выступление продолжительностью 15-20 минут — Борис Щербаков может приехать на событие, произнести поздравительную речь, тост или напутствие, после чего покинет мероприятие. Такое выступление обойдется заказчику в 600 тысяч рублей, уточняет Mash.

Организаторы мероприятий в беседе с каналом подтвердили, что интерес к Щербакову даже в этом случае остается высоким, его визиты часто заказывают на юбилеи и дни рождения.

В конце февраля актер рассказал о том, как идет его восстановление после тяжелой операции.

Ранее звезда «Брата» перенес операцию на открытом сердце.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
