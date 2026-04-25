Здоровье могло заставить Бориса Щербакова придумать альтернативу корпоративам

Пошатнувшееся здоровье могло заставить народного артиста России Бориса Щербакова отказаться от больших корпоративов. Какую альтернативу большим выступлениям придумал 76-летний артист, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, артист практически не ведет частные мероприятия после операции на сердце. Утверждается, что Щербаков стал быстро утомляться после долгих выступлений и съемок и больше не ведет корпоративные вечера.

Вместо этого он предлагает выступление продолжительностью 15-20 минут — Борис Щербаков может приехать на событие, произнести поздравительную речь, тост или напутствие, после чего покинет мероприятие. Такое выступление обойдется заказчику в 600 тысяч рублей, уточняет Mash.

Организаторы мероприятий в беседе с каналом подтвердили, что интерес к Щербакову даже в этом случае остается высоким, его визиты часто заказывают на юбилеи и дни рождения.

В конце февраля актер рассказал о том, как идет его восстановление после тяжелой операции.

Ранее звезда «Брата» перенес операцию на открытом сердце.