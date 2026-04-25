Аскольд Запашный о кончине Алексея Пиманова: «История с сердцем»

Народный артист России, дрессировщик Аскольд Запашный рассказал о кончине своего друга и коллеги — режиссера и сценариста Алексея Пиманова. Запашного цитирует aif.ru.

По словам артиста, он не знает, что именно случилось с Пимановым.

«Это история с сердцем. Тут лучше объяснят врачи», — сказал он.

Дрессировщик добавил, что не обсуждал с Пимановым проблемы здоровья, однако никаких предпосылок случившегося он не видел и не слышал.

«Алексей всегда был человеком очень заряженным, очень настоящим с точки зрения своего отношения к нашей дружбе, к цирку, к своим обещаниям. Любые обещания, которые он давал, он всегда выполнял», — говорит Запашный.

О кончине телеведущего стало известно накануне.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Окончил Московский авиационный институт, однако вскоре связал свою карьеру с журналистикой и телевидением. Работал в структурах Гостелерадио СССР, где получил первый профессиональный опыт.

Широкую известность приобрел на ОРТ и Первом канале, где стал автором и ведущим программы «Человек и закон» — одного из самых продолжительных общественно-политических проектов на российском телевидении (1996-2026 годы). Под его руководством передача освещала резонансные расследования, правовые вопросы и социальные темы.

Также Пиманов занимал руководящие должности в телекомпании «Останкино» (в 1996-2010 годах был ее гендиректором) и выступал продюсером документальных и художественных проектов. С 2013 он возглавлял медиахолдинг «Красная звезда».

