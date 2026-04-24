Оператор программы «Человек и закон» рассказал о здоровье Пиманова

Оператор Комаров рассказал о состоянии Пиманова перед смертью
Евгений Одиноков/РИА Новости

Ведущий Первого канала Алексей Пиманов, который был лицом программы «Человек и закон», никогда не жаловался на здоровье. Об этом заявил оператор-постановщик передачи Сергей Комаров в беседе с aif.ru.

«Он спортсменом был. Он всегда вот рассказывал, как он в зале занимался, как он в бассейне проплывает там свои километры. На здоровье не было жалоб», — сказал Комаров.

О смерти телеведущего стало известно накануне.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Окончил Московский авиационный институт, однако вскоре связал свою карьеру с журналистикой и телевидением. Работал в структурах Гостелерадио СССР, где получил первый профессиональный опыт.

Широкую известность приобрел на ОРТ и Первом канале, где стал автором и ведущим программы «Человек и закон» — одного из самых продолжительных общественно-политических проектов на российском телевидении (1996-2026 годы). Под его руководством передача освещала резонансные расследования, правовые вопросы и социальные темы.

Ранее умер сооснователь и бывший звукорежиссер радиостанции «Эхо Москвы».

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!