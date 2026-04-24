Стало известно, где похоронят телеведущего Пиманова

Телеведущего Первого канала, режиссера и продюсера Алексея Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с ТАСС.

«Троекуровское [кладбище], день и время не определили еще», — сказал он.

О смерти телеведущего стало известно накануне.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Окончил Московский авиационный институт, однако вскоре связал свою карьеру с журналистикой и телевидением. Работал в структурах Гостелерадио СССР, где получил первый профессиональный опыт.

Широкую известность приобрел на ОРТ и Первом канале, где стал автором и ведущим программы «Человек и закон» — одного из самых продолжительных общественно-политических проектов на российском телевидении (1996-2026 годы). Под его руководством передача освещала резонансные расследования, правовые вопросы и социальные темы.

Также Пиманов занимал руководящие должности в телекомпании «Останкино» (в 1996-2010 годах был ее гендиректором) и выступал продюсером документальных и художественных проектов. С 2013 он возглавлял медиахолдинг «Красная звезда».

