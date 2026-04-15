Наталья Штурм о приговоре экс-мужа Лерчек: «Рациональнее оставить Чекалина на условном сроке»

Певица Штурм выступила за изменение наказания Чекалину на условный срок
Певица Наталья Штурм присоединилась к звездам, которые просят изменить наказание осужденному Артему Чекалину. В беседе с «Газетой.Ru» артистка отметила, что экс-мужу Лерчек следовало бы дать условный срок.

По мнению Штурм, в ситуации Чекалина должны учитываться многие аспекты, включая несовершеннолетних детей и смертельную болезнь Лерчек.

«Когда речь не о насилии, а об экономике, не всегда понятно, зачем доводить до реального срока. Ведь есть домашний арест, условные меры… Тем более, когда назначается огромный штраф — под 200 млн рублей. На свободе человек хотя бы может работать и пытаться все это выплатить. В изоляции — какой в этом смысл? И больше всего, конечно, жаль детей… Да, формально у них есть мама — Лера Чекалина. Но она сама сейчас проходит через тяжелое лечение, химиотерапию… И от этого вся ситуация выглядит еще более болезненной и безысходной», — поделилась Штурм.

Артистка также вспомнила слова президента России Владимира Владимировича Путина, сказанные на пресс-конференции в 2023 году, и отметила, что наказание Чекалину можно пересмотреть.

«Владимир Владимирович Путин на прямой линии сказал, что в настоящее время можно рассмотреть смягчение наказаний по экономическим статьям, заметив при этом, что закон есть закон, и пока он действует, его необходимо соблюдать. Мне кажется, было бы рациональнее оставить Чекалина на условном сроке. Если человек умеет так легко зарабатывать огромные деньги, то его, скажем так, «таланты» можно применять в общественно-значимых процессах. Просто по-человечески жаль. Хочется, чтобы в таких историях было больше не только строгости, но и понимания… Потому что за всеми этими делами все равно стоят живые люди, семьи, дети», — заявила певица Штурм.

13 апреля Артема Чекалина приговорили к семи годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Сам блогер перед судом признался журналистам, что заранее попрощался с детьми.

Ранее адвокат Артема Чекалина анонсировал обжалование приговора.

 
