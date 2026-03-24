Семенович отказалась от шубы в защиту животных

Певица Анна Семенович рассказала «Пятому каналу», что отказалась от шубы из натурального меха.

Семенович уточнила, что делает это в защиту животных. Она рассказала, как ее возлюбленный предложил ей купить соболиную шубу. Певица отчитала партнера, так как из-за такой одежды страдают животные.

Как отметила Семенович, сейчас она выбирает носить дубленку из искусственной овчины. Артистка уверила, что такая верхняя одежда ничем не уступает по красоте и теплоте шубе из натурального меха. По словам исполнительницы, личной альтернативой шубам также могут стать пуховики.

Анна Семенович не в первый раз выступает за экоактивизм. В ноябре 2025 года певица заявила, что стоит ввести закон о запрете вырубки елок в качестве новогоднего украшения. Она отметила, что живые деревья можно заменить искусственными. По словам знаменитости, они ничем не хуже настоящих.

Семенович раскритиковала тех, кто уничтожает живое дерево ради «двух недель удовольствия».

