Семенович предложила закон, запрещающий вырубку елок

Певица Анна Семенович заявила, что нужно запретить вырубать елки на Новый год

Певица Анна Семенович в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выступила против вырубки елок для Нового года.

По мнению Семенович, стоит ввести закон о запрете вырубки елок в качестве новогоднего украшения. Она отметила, что живые деревья можно заменить искусственными. По словам знаменитости, они ничем не хуже настоящих.

Семенович раскритиковала тех, кто уничтожает живое дерево ради «двух недель удовольствия».

«Если у вас есть дача или дом, нарядите елку в естественной среде. А наряжать ее дома – это ужасно. Я считаю, это отвратительно и мерзко. Этого делать нельзя», — поделилась исполнительница.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.

В ноябре 2024-го Семенович призналась, что ей предложили 5 миллионов рублей за новогоднюю ночь. Директор певицы уточнил, что вел переговоры с потенциальным заказчиком. Мужчина был готов заплатить многомиллионный гонорар для того, чтобы артистка приехала к нему на новогодний корпоратив в эротическом костюме Снегурочки. Певица отказалась, так как у нее уже занятый график в этот день.

