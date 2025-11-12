На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Семенович предложила закон, запрещающий вырубку елок

Певица Анна Семенович заявила, что нужно запретить вырубать елки на Новый год
true
true
true
close
Михаил Воскресенский

Певица Анна Семенович в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выступила против вырубки елок для Нового года.

По мнению Семенович, стоит ввести закон о запрете вырубки елок в качестве новогоднего украшения. Она отметила, что живые деревья можно заменить искусственными. По словам знаменитости, они ничем не хуже настоящих.

Семенович раскритиковала тех, кто уничтожает живое дерево ради «двух недель удовольствия».

«Если у вас есть дача или дом, нарядите елку в естественной среде. А наряжать ее дома – это ужасно. Я считаю, это отвратительно и мерзко. Этого делать нельзя», — поделилась исполнительница.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.

В ноябре 2024-го Семенович призналась, что ей предложили 5 миллионов рублей за новогоднюю ночь. Директор певицы уточнил, что вел переговоры с потенциальным заказчиком. Мужчина был готов заплатить многомиллионный гонорар для того, чтобы артистка приехала к нему на новогодний корпоратив в эротическом костюме Снегурочки. Певица отказалась, так как у нее уже занятый график в этот день.

Ранее Семенович раскрыла, жалеет ли об уходе из «Блестящих».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами