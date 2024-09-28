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Гуф ответил на слухи о попытке оформить права в Таиланде

Рэпер Гуф опроверг, что пытается оформить права в Таиланде

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Владимир/РИА Новости

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) опроверг в беседе с Super, что пытается оформить водительские права в Таиланде по ускоренной схеме.

Долматов уверил, что никого не просил сделать ему тайские права. По словам артиста, человек не может получить местные права, если у него нет международных. Рэпер не понимает, откуда взялись такие слухи.

«Есть местный паблик, который предлагает такие услуги, и я написал, что тоже хочу права. Все поржали, так как знают, что именно в моем случае это невозможно. Не надо все воспринимать всерьез», — заявил певец.

27 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что Гуф, которого в России лишили водительских прав за употребление наркотиков, якобы пытается получить водительское удостоверение в Таиланде.

По данным издания, Долматов проводит в Таиланде много времени и якобы планирует получить там водительские права. По утверждению SHOT, певец связался с русскоязычными посредниками, которые помогают релокантам из России получать необходимые документы. Вместо месяца, предусмотренного стандартной процедурой, Гуф якобы рассчитывает получить права за два дня.

Ранее Айза встретилась с Гуфом после конфликта со вторым мужем.

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