Больная раком Лерчек побрилась наголо: «Красота не в волосах»

Блогерша Лерчек лишилась волос на фоне лечения от рака желудка

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) побрилась наголо на фоне лечения от рака желудка. Новое видео появилось на странице ее жениха — хореографа Луиса Сквиччиарини.

В новом ролике Лерчек, плача, самостоятельно сбривает волосы. В подписи к ролику хореограф посочувствовал возлюбленной и поддержал ее.

«Для меня твоя красота никогда не померкнет. Она не в твоих волосах, бровях, ногтях. Ты всегда будешь моей прекрасной Лерой, а я всегда буду рядом с тобой — на каждом шагу нашего пути», — написал он.

В феврале обвиняемая по делу об отмывании денег Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностировали рак желудка 4-й стадии. К заявлению адвокаты блогерши приложила выписной эпикриз из НМИЦ онкологии имени Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу.

16 марта с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее онкобольную Лерчек заметили на публике и заподозрили в симуляции болезни.

 
