Больная раком Лерчек побрилась наголо: «Красота не в волосах»

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) побрилась наголо на фоне лечения от рака желудка. Новое видео появилось на странице ее жениха — хореографа Луиса Сквиччиарини.

В новом ролике Лерчек, плача, самостоятельно сбривает волосы. В подписи к ролику хореограф посочувствовал возлюбленной и поддержал ее.

«Для меня твоя красота никогда не померкнет. Она не в твоих волосах, бровях, ногтях. Ты всегда будешь моей прекрасной Лерой, а я всегда буду рядом с тобой — на каждом шагу нашего пути», — написал он.

В феврале обвиняемая по делу об отмывании денег Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностировали рак желудка 4-й стадии. К заявлению адвокаты блогерши приложила выписной эпикриз из НМИЦ онкологии имени Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу.

16 марта с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее онкобольную Лерчек заметили на публике и заподозрили в симуляции болезни.