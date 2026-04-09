Муж Ани Лорак следит за ее питанием: «Советует мне, как держать себя в форме»

Певица Ани Лорак призналась, что муж следит за ее питанием и помогает худеть

Певица Ани Лорак рассказала на музыкальной премии «Жара», что муж Исаак Виджраку следит за ее питанием. Слова артистки передает «Газета.Ru».

По словам исполнительницы, она старается следить за своей фигурой не только в теплое время года, а всегда. Она поделилась, что во многом худеть ей помогает супруг.

«Всегда нужно следить за собой. Мой муж всегда советует мне, как держать себя в форме, —медитация, йога, физические нагрузки. Он следит за моим питанием, чтобы я не переедала. Хотя я люблю жареную картошку, жареное мясо, мороженое, кексы», — призналась Ани Лорак.

Также певица не отказывается от косметических процедур. Она рассказала, что любит различные массажи.

«Я делаю массажи, массажи для лица, процедуры, маски», – поделилась артистка.

Ани Лорак вышла замуж за Исаака Виджраку в 2025 году. Предложение руки и сердца певица получила в день рождения. Возлюбленный позвал ее на романтический ужин в ресторан, где подарил кольцо. Бракосочетание пары прошло на Мальдивах в интимной обстановке.

