На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ирина Ортман рассказала, как изменилась со времен «Фабрики звезд»

Солистка «Тутси» Ирина Ортман не исключила, что прибегнет к пластике в будущем
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Солистка «Тутси» Ирина Ортман призналась, что сильно изменилась со времен участия в проекте «Фабрика звезд», который транслировался на телеэкранах около 20 лет назад. Об этом артистка сообщила в интервью «СтарХиту».

«Всякие возрастные, физиологические процессы неизбежны. <…> Не скрою, я придерживаюсь правильного питания: я — вегетарианка, много двигаюсь и занимаюсь различными видами спорта», — поделилась исполнительница.

По словам 47-летней Ортман, она гордится тем, что может поддерживать любой режим, и это позволяет ей легко держать себя в форме. Певица также призналась, что уже делала блефаропластику нижнего века и не исключает возможность других пластических операций в будущем.

«Не вижу ничего в этом плохого, ничего не исключаю. Но переделывать себя каким-то кардинальным образом, конечно же, не буду, потому что считаю, что природа наградила нас уникальной и индивидуальной внешностью, и это ни в коем случае нельзя корректировать», — отметила она.

Недавно Ирина Ортман предложила олимпийского мишку на замену лабубу. Таким образом она прокомментировала слова телеведущей Ирины Пудовой, которая посоветовала заменить зарубежную игрушку «русской красавицей Аленкой».

Ранее Шаляпин объяснил, почему решился лечь под нож пластического хирурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами