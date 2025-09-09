Ирина Ортман рассказала, как изменилась со времен «Фабрики звезд»

Солистка «Тутси» Ирина Ортман не исключила, что прибегнет к пластике в будущем

Солистка «Тутси» Ирина Ортман призналась, что сильно изменилась со времен участия в проекте «Фабрика звезд», который транслировался на телеэкранах около 20 лет назад. Об этом артистка сообщила в интервью «СтарХиту».

«Всякие возрастные, физиологические процессы неизбежны. <…> Не скрою, я придерживаюсь правильного питания: я — вегетарианка, много двигаюсь и занимаюсь различными видами спорта», — поделилась исполнительница.

По словам 47-летней Ортман, она гордится тем, что может поддерживать любой режим, и это позволяет ей легко держать себя в форме. Певица также призналась, что уже делала блефаропластику нижнего века и не исключает возможность других пластических операций в будущем.

«Не вижу ничего в этом плохого, ничего не исключаю. Но переделывать себя каким-то кардинальным образом, конечно же, не буду, потому что считаю, что природа наградила нас уникальной и индивидуальной внешностью, и это ни в коем случае нельзя корректировать», — отметила она.

Недавно Ирина Ортман предложила олимпийского мишку на замену лабубу. Таким образом она прокомментировала слова телеведущей Ирины Пудовой, которая посоветовала заменить зарубежную игрушку «русской красавицей Аленкой».

