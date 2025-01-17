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Ракушка и винтажная куртка: что взяла Тори Спеллинг, спасаясь с детьми от пожаров

Актриса Спеллинг эвакуировалась от пожаров с фотоальбомами, оставив дорогие туфли
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Richard Shotwell/Invision/AP

Актриса Тори Спеллинг рассказала, что из вещей взяла, спасаясь с пятью детьми и несколькими домашними животными от пожаров в Лос-Анджелесе. Ее цитирует Page Six.

Звезда «Беверли-Хиллз, 90210» назвала пожары апокалиптическими и призналась, что ей с семьей пришлось эвакуироваться за полчаса.

По словам 51-летней Спеллинг, она встала как вкопанная на пороге своего гардероба и не знала, что взять с собой. В итоге актриса взяла винтажную куртку 1985 года, ракушку, кристаллы и фотоальбомы. Дорогие туфли она оставила в доме.

«Я посмотрела на свои лабутены и туфли Balenciaga и подумала: «Да кому они нужны?» — вспоминает актриса.

Мощные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднило дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

Ранее Захарова упрекнула США за недальновидность на фоне пожаров в Калифорнии.

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