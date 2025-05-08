Канье Уэст представил трек, восхвалающий Гитлера, в День Победы в Европе и США

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал трек с названием, цитирующим нацистское приветствие. 47-летний музыкант представил трек и видеоролик на различных цифровых площадках 8 мая — в День Победы в Европе и США.

В клипе к песне снялись темнокожие мужчины, одетые в звериные шкуры и поющие нацистское приветствие хором.

Кроме того, в треке Уэст пожаловался, что ему не дают видеться с детьми от Ким Кардашьян. Также он объяснил, что «стал нацистом» из-за того, что никто не понимает его чувств. В композицию рэпер включил запись речи лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Накануне Уэст провел первый стрим на платформе Twitch, но его аккаунт забанили через 7 минут после начала. Рэпер позволил себе антисемитские высказывания и вскинул руку в нацистском приветствии. Вскоре после этого трансляцию удалили.

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