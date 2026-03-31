СБУ предъявила новые обвинения Николаю Баскову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения народному артисту России Николаю Баскову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт украинского офиса генпрокурора.

Баскова обвинили по трем новым статьям Уголовного кодекса Украины.

В марте 2022 года СБУ обвинила Баскова в публичных призывах к изменению границ Украины. С тех пор артист находится в розыске на Украине. В 2017 году певца также внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

В декабре СБУ объявила в розыск певца Филиппа Киркорова. По данным РИА Новости, информация о нем была внесена в базу розыска еще 30 октября, однако публичной стала лишь в декабре.

