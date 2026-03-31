Муж солистки группы Reflex о неудачной пластике: «Удивлен, что до сих пор жив»

Муж солистки группы Reflex Ирины Нельсон, продюсер Вячеслав Тюрин, в рамках проекта «Что я наделала» на телеканале «Пятница!» рассказал, что неудачная пластика серьезно повлияла на его здоровье.

Тюрин решился на абдоминопластику и липосакцию в начале 2000-х. Продюсер хотел быстро похудеть, но результат оказался противоположным.

«Я вообще удивлен, что до сих пор жив. Это была большая ошибка — сделать абдоминопластику. После операции образовался огромный шрам, который буквально пустил корни. Это нарост на животе, он пережимает нервные окончания, сдавливает лимфатические протоки», — поделился муж певицы.

По словам Тюрина, он не менял свой образ жизни, поэтому вес после липосакции вскоре вернулся. За несколько лет он поправился до 160 кг, хотя его изначальный вес до пластики был 120.

Продюсер признался, что готовится к новым операциям, чтобы исправить последствия прежнего вмешательства.

