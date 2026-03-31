Линда о скандальном интервью Губина: «Перестал себя уважать»

Певица Линда в беседе с журналисткой Ксении Собчак высказалась о скандальном интервью певца Андрея Губина. Разговор с Линдой, как и с Губиным, вышел в рамках шоу «Осторожно, Собчак» на платформе YouTube.

Собчак напомнила Линде, что Губин критически относится к популярным артистам 90-х, которые продолжают выходить на сцену несмотря на изменившиеся голос и внешность. Певица предположила, что сам Губин отказался от сцены, потому что «это не было задачей его души».

«Потому что если бы это было задачей его души, ему было бы плевать, в каком возрасте он находится. При чем тут внешность. Мы все люди, у нас природа меняется со временем, но задача души — превыше телесных изменений. Если тебе есть что сказать и ты не можешь не сказать этого, ты говоришь через творчество. Возможно, у него в жизни происходило что-то, за что он перестал себя уважать, и он не может нести дальше что-то достойное. Значит, нести ему дальше нечего», — говорит она.

Сама 48-летняя артистка подчеркнула, что ее происходящие с возрастом изменения только вдохновляют.

Линда также рассказала, как на нее напала проводница из-за песен о наркотиках.

Кроме того, Линда призналась, что ждет звонка от Максима Фадеева.