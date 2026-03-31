Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Бледанс рассказала, чем болел звезда «Маски-шоу» перед кончиной

Телеведущая Бледанс заявила, что у комика Комарова была сердечная недостаточность
ТО «Маски»

Телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, чем болел звезда программы «Маски-шоу» Владимир Комаров перед кончиной. Воспоминаниями об артисте она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бледанс, у Комарова была сердечная недостаточность.

«Мне кажется, что сегодня мы все страдаем именно от нее», — добавила звезда.

Она также уточнила, что отпевание Комарова состоится 1 апреля, что можно назвать его последней шуткой.

«Он работал в «Масках», снимался в кино, пел в своей группе «Д-ръ БрМенталь». А еще замечательно точил курительные трубки…» — рассказала о друге и коллеге Бледанс.

Комаров родился в 1964 году в Кировоградской области. С юности он любил пантомиму, что и стало его профессиональным вектором, несмотря на то, что он получил образование в Одесском институте пищевой промышленности и отслужил три года на Северном флоте.

Комаров работал в труппе «Маски» в периоды с 1984-го по 1987-й и с 1989-го по 2002-й год, в перерыве служил в Киевском эстрадном театре «Шарж».

Работал в театре «Дом клоунов», снимался в кино. С 2010-х он также водил экскурсии по Одессе и создавал курительные трубки под именем Владимира Сальве.

Владимира Комарова не стало 29 марта в возрасте 62 лет.

Ранее не стало звезды трилогии «Назад в будущее» Джеймса Толкана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
