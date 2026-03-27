Роман Товстик заработал на бизнесе 220 млн рублей за год

Бизнесмен Роман Товстик заработал 220 млн рублей в 2025 году. «Газета.Ru» выяснила, что деньги ему принесли компании, связанные с недвижимостью и торговлей.

Товстик является учредителем четырех крупных организаций. Две из них ООО «НЛ Континент Санкт-Петербург» и ООО «ФЗП» принесли за год владельцам акций 220 млн рублей, из них чистой прибыли – 83 млн рублей.

В 2025 году Товстик попал в большой скандал, когда стало известно о его связи с бывшей женой Дмитрия Диброва Полиной. В то же время он расстался со своей супругой Еленой Товстик и подал на развод. По данным СМИ, из-за слухов и громких разбирательств бизнес-партнеры хотели исключить предпринимателя из фирмы NL, однако этого в итоге не произошло.

Как стало известно «Газете.Ru», 24 марта суд официально развел Товстиков, отклонив жалобу Елены. Сейчас бывшие супруги продолжают делить имущество, а также определяют местожительство детей. Дела приостановлены до проведения экспертизы.

После развода Роман Товстик стал открыто встречаться с Полиной Дибровой. Пара вместе живет, путешествует и воспитывает детей. Также модель делилась, что задумывается о совместном ребенке с возлюбленным.

Ранее Полина Диброва показала фигуру в коротких шортах и топе.