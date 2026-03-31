Возлюбленный Лерчек раскрыл, кто погасил ее долги перед налоговой

Хореограф Сквиччиарини: более 175 млн рублей в ФНС Чекалина выплатила сама

Возлюбленный Лерчек, отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини раскрыл, кто погасил долги блогерши перед Федеральной налоговой службой. Новым постом танцор и хореограф поделился в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Долг перед налоговой погашен. Он погашен не кем-то, а самостоятельно», — написал Сквиччиарини.

Недавно стало известно, что 175 млн рублей долга Чекалиной были выплачены в ФНС.

С борющейся с раком желудка Лерчек 16 марта сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

