Jony потерял голос на сцене и отказался от концертов

Mash: врачи запретили певцу Jony выступать из-за воспаления связок
JONY/VK

Певец Jony (настоящее имя Джахид Афраилович Гусейнли) отказался от частных концертов до середины апреля. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Mash, у 30-летнего Jony на концерте в Минске 27 марта обострилось воспаление связок. Между номерами исполнителю хита «Комета» стало плохо, он поетрял голос. Певцу сделали пять уколов адреналина, чтобы уменьшить воспаление и убрать боль. Jony отыграл концерт, но состояние ухудшилось.

Сейчас артист находится под наблюдением врачей и получает гормональную и противовоспалительную терапию для снятия отека, а также проходит ингаляции и процедуры увлажнения легких. Ему также рекомендован строгий режим сна и отказ от нагрузок на связки на три недели. Если восстановление пройдет без осложнений, он сможет вернуться к корпоративным мероприятиям ближе к 19 апреля.

В феврале голос потеряла Анна Семенович.

Ранее Сарик Андреасян выписался после операции на позвоночнике.

 
