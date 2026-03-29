Андреасян выписался после операции на позвоночнике

Актриса Лиза Моряк сообщила, что Андреасян выписался из больницы
moryakliza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Лиза Моряк сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее муж, режиссер Сарик Андреасян, выписался из больницы.

«Состояние у Сарика нормальное, решил выписаться раньше, врачи разрешили, но с постельным режимом», — поделилась артистка.

По словам Моряк, Андреасян уже ходит самостоятельно, но пока в шейном бандаже.

25 марта Андреасяна госпитализировали в больницу из-за грыжи. Из-за заболевания режиссер потерял способность двигаться. На следующий день кинематографисту провели операцию по удалению грыжи.

23 марта Лиза Моряк и Сарик Андреасян сообщили, что ждут третьего ребенка. Пара поженилась в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась дочь Элизабет. В мае 2025-го у влюбленных появилась дочь Шарлиз.

Ранее Сарик Андреасян объявил старт съемок фильма «Костомаров».

 
