Сын Децла назвал свой главный творческий ориентир

Сын рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Антоний Толмацкий признался, что воспринимает своего отца как одного из ориентиров в творчестве. При этом в беседе с «Пятым каналом» он отметил, что старается лишь вдохновляться, но не брать примеры других исполнителей как главные постулаты.

«Наверное, на папу [равняюсь], но это очень грубо говорить. Я скажу, что на себя в первую очередь ориентируюсь. Когда что-то цепляет и вдохновляет — это главное, а брать что-то за постулат я не собираюсь», — заявил юный музыкант, добавив, что пока остается в творческом поиске.

Он также напомнил, что его карьера только начинается, в связи с чем не чувствует в себе стопроцентной уверенности. В ближайшее время Антоний Толмацкий планирует выпустить свой первый альбом, на данный момент у него на стриминговых площадках вышли шесть треков.

До этого Антоний Толмацкий признался, что не собирается выступать с песнями знаменитого отца. Он подчеркнул, что воспринимает творчество как обмен энергией с талантливыми людьми, и не стремится просто стать коммерческим артистом и перепевать песни своего отца. Кроме того, музыкант признался, что ему неловко называть себя рэпером, так как у него предвзятое отношение к этому слову. Он подчеркнул, что считает себя поэтом, который точно понимает, как должна звучать композиция.

