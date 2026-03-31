Сын Децла назвал свой главный творческий ориентир

Сын рэпера Децла признался, что в творчестве равняется на себя и своего отца
juzeppe_junior/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Антоний Толмацкий признался, что воспринимает своего отца как одного из ориентиров в творчестве. При этом в беседе с «Пятым каналом» он отметил, что старается лишь вдохновляться, но не брать примеры других исполнителей как главные постулаты.

«Наверное, на папу [равняюсь], но это очень грубо говорить. Я скажу, что на себя в первую очередь ориентируюсь. Когда что-то цепляет и вдохновляет — это главное, а брать что-то за постулат я не собираюсь», — заявил юный музыкант, добавив, что пока остается в творческом поиске.

Он также напомнил, что его карьера только начинается, в связи с чем не чувствует в себе стопроцентной уверенности. В ближайшее время Антоний Толмацкий планирует выпустить свой первый альбом, на данный момент у него на стриминговых площадках вышли шесть треков.

До этого Антоний Толмацкий признался, что не собирается выступать с песнями знаменитого отца. Он подчеркнул, что воспринимает творчество как обмен энергией с талантливыми людьми, и не стремится просто стать коммерческим артистом и перепевать песни своего отца. Кроме того, музыкант признался, что ему неловко называть себя рэпером, так как у него предвзятое отношение к этому слову. Он подчеркнул, что считает себя поэтом, который точно понимает, как должна звучать композиция.

Ранее стало известно, что сын Децла копит на свадьбу.

 
Теперь вы знаете
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
