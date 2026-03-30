20 тысяч москвичей и гостей города посетили «Ночь театров»

Более 20 тысяч москвичей и гостей столицы в ночь с 27 на 28 марта посетили 200 мероприятий в примерно 100 столичных учреждениях культуры. Об этом «Газете.Ru» сообщил Департамент культуры города Москвы.

В 2026 году к акции впервые присоединились все регионы страны.

Торжественная церемония открытия акции «Ночь театров» состоялась 27 марта в креативном пространстве «Новый Манеж». В ней приняли участие руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, художественные руководители театров столиц — Дмитрий Бикбаев (Театр на Покровке), Константин Богомолов (Московский драматический театр на Малой Бронной) и другие.

«В этом году акцию «Ночь театров» посетили свыше 20 тысяч человек. Для них город подготовил более 200 событий, а встречали гостей на площадках сотрудники и артисты из порядка 170 театров и культурных учреждений. Гостей ждали читки, спектакли, встречи с известными актерами и режиссерами, экскурсии по ночному закулисью легендарных театров», — сказал на открытии Фурсин.

Здесь же состоялась специальная театрально-развлекательная программа. В Театральном зале зрители увидели технологический перформанс «В ученом обществе» режиссеров Иры Криворуковой и Вани Заславца — интерпретация рассказа Антона Чехова «Каштанка». Также гостям показали сокращенную версию спектакля «Без Есенина» режиссера Дмитрия Сердюка по пьесе Влада Васюхина от Театра «Кашемир». Музыкальным дополнением вечера стала программа «Вальс Бостон» (Театр «Красный квадрат»), на которой прозвучали аранжировки песен Александра Розенбаума.

В Выставочном зале прошла творческая встреча с хореографом и режиссером Егором Дружининым и артистом Ильдаром Гайнутдиновым, посвященная развитию пластического театра. Затем театральный художник Аддис Гаджиев поговорил с гостями о процессе создания сценографии, костюмов и художественного пространства постановки, а также о взаимодействии художника с режиссером и командой спектакля. После этого театральный композитор Марк Кондратьев рассказал, как музыка формирует атмосферу спектакля, помогает выстраивать драматургию и становится полноценным участником сценического действия.

Ранее в Дарвиновском музее открылась выставка «Искусство обмана».