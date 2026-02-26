Бабочка калима и ложнорогатая гадюка стали героинями выставки о лжи в природе

В Дарвиновском музее 3 марта 2026 года откроется выставка «Искусство обмана». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе учреждения культуры.

«В природе ложь — не порок, а инструмент выживания. Здесь обманывают, чтобы не быть съеденным, чтобы добыть обед, и чтобы оставить потомство. Это первый масштабный проект, который прослеживает эволюцию лжи: от химических уловок бактерий до сложных манипуляций приматов», — рассказывают организаторы.

Автор экспозиции решили показать историю обмана, насчитывающую примерно 3,8 миллиарда лет — начиная с бактерий, которые, попадая в чужой организм, обманывают иммунную систему, чтобы она приняла их за «своих». На выставку доставили уникальные экспонаты из музейных фондов — лучших мастеров обмана среди животных и растений (многие предметы будут показаны впервые).

Выставка раскрывает все разнообразие природного обмана. Палочник и бабочка калима идеально имитируют сухие листья, мадагаскарский геккон умело сливается с корой дерева, а бабочки стеклянницы — настоящие призраки: их крылья лишены цветных чешуек и абсолютно прозрачны. Осьминоги меняют окраску за доли секунды — их пигментные клетки способны увеличиваться в 20 раз, чтобы мгновенно слиться с любым ландшафтом. Обман бывает агрессивным. Безобидный томатный узкорот копирует окраску ядовитой мантеллы, вертишейка шипит и вращает головой как змея, а суринамская фонарница демонстрирует на крыльях рисунок головы крокодила. Хищники тоже не отстают: глубоководный удильщик использует светящуюся «удочку», мексиканский щитомордник приманивает добычу хвостом-гусеницей, а ложнорогатая гадюка — хвостом-пауком.

Особый раздел посвящен обману ради продолжения рода: маленькие самцы лягушек намеренно понижают голос, чтобы казаться крупнее. Пауки-пизауры, чтобы не быть съеденными на первом свидании, дарят самкам фальшивые подарки — камешки в паутине. Самцы каракатицы окрашивают половину тела в «женский» цвет, чтобы обмануть соперника и пробраться к самке.

Также на выставке представлены работы мэтров анималистики Василия Ватагина, Константина Флерова, Алексея Комарова и Виктора Евстафьева. Особого внимания заслуживает графика «Большая панда в зарослях» Ирины Маковеевой: контрастная окраска панды — это идеальный камуфляж, делающий её невидимой с расстояния 50 метров.

Завершает выставку раздел о взаимном обмане людей и животных: вороны-москвички притворяются ранеными ради еды, американские еноты-полоскуны взламывают «неприступные» мусорные баки, а человек отвечает подсадными утками, пугалами и световыми ловушками.

Кроме того, здесь можно будет проверить внимательность в интерактивной «Игре в прятки» и узнать, как фразеологизмы «волк в овечьей шкуре» и «подложить свинью» связаны с поведением животных.

