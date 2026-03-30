Участница «Интервидения» от США стала матерью

Певица VASSY родила сына
vassy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Австралийская певица VASSY сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о пополнении в семье.

VASSY родила сына. Она поделилась снимком с мужем и новорожденным. На фото указано, что ребенок появился на свет 26 марта.

«Наш малыш уже прибыл или типа того. Он теперь босс!» — заявила артистка.

Певица VASSY стала известна российскому зрителю после международного конкурса «Интервидения-2025». Она должна была представлять США на мероприятии, однако в последний момент не стала. Позже представители Штатов заявили, что отмена произошла «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

20 сентября в Москве прошел музыкальный конкурс «Интервидение — 2025». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

В марте 2026-го специальный представитель президента России по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Саудовская Аравия не видит причин для отмены международного музыкального конкурса «Интервидение».

Ранее Юрий Лоза отказался выступить на «Интервидении-2026».

 
