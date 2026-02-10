Размер шрифта
«Пою песни, которые умнее конкурса»: Юрий Лоза отказался выступить на «Интервидении-2026»

Артист Юрий Лоза заявил, что его песни умнее конкурса «Интервидение»
Из личного архива Юрия Лозы

Музыкант Юрий Лоза рассказал «Газете.Ru», что в 2026 году на «Интервидении» от России должен выступить артист с эффектным номером. Однако сам он отказался бы участвовать, так как считает свои песни «умнее конкурса».

По словам Юрия Лозы, финал «Интервидения» в Москве в 2025 году показал, что для конкурсанта важна не песня, а происходящее на сцене во время выступления. В пример он привел Диму Билана, дважды участвовавшего в «Евровидении».

«Вьетнамский победитель пел средненько, да и сама песня канула в лету, значит, главное — это номер. Соответственно, надо подбирать артиста не по вокальным данным, а по яркости визуального ряда. Кого-нибудь из прилично танцующих или высоко прыгающих, тех, кого в профессиональном кругу именуют «гимнастами». Номер — это несколько составляющих. Победа Билана на «Евровидении» была бы невозможна без залитого за минуты катка, Плющенко и венгерского скрипача. Так и сейчас — надо что-то забабахать в этом ключе. К примеру, притащить в Россию какой-нибудь мировой бренд вроде «Цирка дю Солей» или «Балет Мулен Руж». В общем, завалить деньгами, как мы всегда и делали. На этом конкурсе нужны номера желательно с большим количеством действия, как было у вьетнамца. А я достаточно статичен, к тому же пою песни, которые умнее конкурса. Это плохо, потому что заставляет напрягать извилины, когда нужен лишь видеоряд», — поделился Юрий Лоза.

Музыкант также оценил идею удивить зрителей конкурса ИИ-артистом. Он считает, что такой исполнитель мог бы показать себя должным образом, но это нечестно по отношению к другим участникам.

«Для ИИ нужен свой конкурс. Понятно же, что он поет и движется лучше белковых исполнителей, так как ограничен лишь фантазией программиста. Это как в шахматах — ИИ из мобильного телефона может обыграть чемпиона мира как пацана, но мы смотрим поединки реальных людей. А программы соревнуются между собой, однако это мало кому интересно», — поделился Юрий Лоза.

Ранее Юрий Лоза кардинально сменил сферу деятельности.
 
