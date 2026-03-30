Голову внучки эмигрантов из России, забитой парнем, украли прямо из гроба

Голову погибшей итальянской модели Памелы Дженини, внучки эмигрантов из России, прямо из гроба похитили неизвестные. Об этом сообщили местные СМИ.

На кладбище в провинции Бергамо нашли тело 29-летней девушки, которое готовили к перезахоронению в семейной могиле. Неизвестные вскрыли 120-килограммовый гроб, после чего обезглавили тело.

Мотивы преступников, которых может быть несколько, неизвестны.

«Даже в смерти ей не было покоя, кто-то ворвался в ее последнее убежище. При этом госпожа Дженини никогда не получала угроз, давления или требований денег ни до, ни после смерти ее дочери, ни когда-либо подавала жалобы на это», — опроверг адвокат матери покойной Уны Никодим Джентиле предположения о мести за долги.

Он предположил, что злоумышленник мог быть одержим Памелой и ее образом.

«Госпожа Дженини выражает полную уверенность в компетентности следователей и надеется на быстрое разрешение дела, потому что тот или те, кто задумал и реализовал этот бесчеловечный хаос, являются очень опасными людьми, которые могут сделать что угодно и терроризируют целое сообщество».

По данным следствия, в октябре 2025 года модель убил ее бывший парень. Прокуратура Бергамо возбудила уголовное дело по статьям об осквернении тела и краже.

