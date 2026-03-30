С Басты хотят взыскать 20 млн рублей

В суд поступил иск от женщины с требованием признать ее родственницей рэпера Басты (Василий Вакуленко – настоящее имя). Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Женщина, чье имя не раскрывается, доказывает родство с Бастой с помощью родинок под левым глазом. Она требует с артиста 20 миллионов рублей моральной компенсации и просит устроить ее в команду лейбла рэпера «Gazgolder».

Как отмечает 112, неизвестная подавала иск четыре раза. Его возвращали заявительнице дважды из-за невыполнения указаний судьи, а также дважды, потому что дело по данному спору уже имеется.

17 августа 2025 года в РИА Новости сообщили, что к Вакуленко подали иск в суд о возмещении сумм морального вреда. В публикации не раскрывается, о какой сумме идет речь, а также не говорится, какой моральный вред был причинен.

Суд вынес определение о возврате искового заявления, потому что информация о местонахождении исполнителя не предполагает рассмотрения в данном суде.

Ранее Баста вспомнил, как его обругал матом известный футболист.