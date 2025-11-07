Баста вспомнил, как его обругал матом известный футболист

Рэпер Баста (Василий Вакуленко – настоящее имя) рассказал в шоу «Кстати» о конфликте с футболистом и тренером Сергеем Овчинниковым.

Инцидент произошел во время одного из матчей МФЛ (Медиа-футбольной лиги). В один момент Вакуленко начал возмущаться агрессивной игре соперников. В итоге оппонент его обругал матом и подчеркнул, что рэпер «орет». Этим мужчиной оказался Овчинников, но тогда артист не узнал футболиста.

«Это была ошибка. Я в жизни бы не вступил с ним в конфликтную ситуацию», — отметил певец.

По словам Басты, он и футболист уладили конфликт после матча.

В сентябре 2023-го Баста назвал печальной историей свой конфликт с Децлом, который дошел до суда в 2017 году. Артист признался, что совершил ошибку. Он считает, что нужно было «просто поговорить» с коллегой.

Конфликт между Децлом и Бастой произошел после того, как первый пожаловался на шум от ночного клуба Вакуленко «Газгольдер». Он проживал в соседнем от заведения доме. Чуть позже музыканты начали выяснять отношения в публичном пространстве. В 2017 году суд Ростова-на-Дону взыскал с Басты 350 тысяч рублей за несколько постов Twitter, в одном из них Вакуленко обозвал своего коллегу «гермафродитом».

