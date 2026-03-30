Бритни Спирс воссоединилась с сыновьями после ареста

Певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, как проводит время с сыновьями.

Спирс показала, как провела день на лодке вместе с сыновьями Шон Престон и Джейден Джеймс спустя три недели после ее ареста за вождение в нетрезвом виде. В новом ролике, опубликованном певицей, Спирс позируют со своими детьми на палубе яхты.

Бритни Спирс доставили в полицейский участок в наручниках в ночь на 5 марта и освободили в районе 6 утра. Ее подозревают в употреблении наркотиков и алкоголя перед тем, как сесть за руль. В документах, подтверждающих задержание, профессия звезды указана как «знаменитость». Суд по поводу вождения в нетрезвом виде должен состояться 4 мая.

7 марта бывшие мужья певицы Бритни Спирс танцор Кевин Федерлайн и тренер Сэм Асгари поддержали артистку после ареста.

Кевин Федерлайн переживает, что арест его экс-супруги за вождение в нетрезвом виде не станет последним испытанием для нее. Каплан также добавил, что поддерживал связь с адвокатом Спирс с момента ее ареста.

