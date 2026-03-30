Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Бритни Спирс воссоединилась с сыновьями после ареста

Певица Бритни Спирс опубликовала кадры с сыновьями после ареста
Певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, как проводит время с сыновьями.

Спирс показала, как провела день на лодке вместе с сыновьями Шон Престон и Джейден Джеймс спустя три недели после ее ареста за вождение в нетрезвом виде. В новом ролике, опубликованном певицей, Спирс позируют со своими детьми на палубе яхты.

Бритни Спирс доставили в полицейский участок в наручниках в ночь на 5 марта и освободили в районе 6 утра. Ее подозревают в употреблении наркотиков и алкоголя перед тем, как сесть за руль. В документах, подтверждающих задержание, профессия звезды указана как «знаменитость». Суд по поводу вождения в нетрезвом виде должен состояться 4 мая.

7 марта бывшие мужья певицы Бритни Спирс танцор Кевин Федерлайн и тренер Сэм Асгари поддержали артистку после ареста.

Кевин Федерлайн переживает, что арест его экс-супруги за вождение в нетрезвом виде не станет последним испытанием для нее. Каплан также добавил, что поддерживал связь с адвокатом Спирс с момента ее ареста.

Ранее Филипп Киркоров продал квартиру, в которой жил с Аллой Пугачевой.

 
Теперь вы знаете
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!