Дима Билан провел гендер-пати на сцене: «Первый раз должен случиться»

Певец Дима Билан провел для друзей вечеринку по раскрытию пола ребенка

Российский певец Дима Билан провел гендер-пати на сцене для своей беременной танцовщицы Антонины. Об этом пишет издание Super

По словам Билана, он раньше видел на своих концертах плакаты «помоги узнать пол ребенка», но в глубине души имел ощущение, что для такого шага нужен особый момент.

«И я точно знал, первый раз должен случиться для кого-то по-настоящему близкого. И вот этот счастливый момент настал», — сказал Билан.

У Антонины и ее избранника родится девочка, узнал Билан на сцене.

