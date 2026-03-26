Филипп Киркоров рассказал о зависимости 13-летнего сына

Певец Филипп Киркоров заявил, что его сын зависим от компьютерных игр

Певец Филипп Киркоров признался «Пятому каналу», что его 13-летний сын Мартин стал зависим от компьютерных игр.

По словам Киркорова, зависимость Мартина настолько укрепилась, что вытеснила желание заниматься спортом, в частности футболом. Артист признался, что не знает, как с этим бороться.

«Единственное — отключать. Выдергивать шнур из компьютера и заставлять идти в падл заниматься или в футбол», — рассказал артист.

В феврале Мартин стал игроком футбольного клуба «2Drots». Вместе с 13-летним Киркоровым в молодежном составе любительской команды играет и сын продюсера Яны Рудковской и спортсмена Евгения Плющенко Александр.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

Алла-Виктория и Мартин обучались в Swiss International Scientific School в Дубае до 2025 года. Сейчас они учатся в российской школе. Киркоров заявил, что не собирает «пропихивать» своих детей в шоу-бизнес и кино.

«Но, слава богу, они и не стремятся на сцену. Мое дело самое главное — дать им образование. Вот это я должен в первую очередь — хорошее образование, а они должны его принять, хотя и не хотят, не любят. Кто учиться любит? Никто», — поделился Киркоров.

Ранее потребовавшая у Киркорова 12 млн рублей компания отказалась от иска.