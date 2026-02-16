Размер шрифта
Мужчина украл из музея египетский артефакт и захотел его вернуть на родину

ABC: в Австралии осудили мужчину за кражу из музея египетского артефакта
Shutterstock

В австралийском суде осудили мужчину за кражу древних египетских артефактов. Об этом сообщает ABC.

Кража произошла в Музее искусств и археологии в городе Кабулутера. Неизвестный разбил топором окно и проник через него в здание. Он похитил ожерелья, маску мумии и деревянную фигурку кошки. Во время ограбления мужчина также нанес «неисправимый» ущерб другим экспонатам.

Похитителем оказался 52-летний уроженец Венесуэлы Мигель Симон Мунгариета Монсальве. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел вернуть древние артефакты на родину из-за «связей музея с католической церковью». Мировой судья Дебора Васта заявила, что случай напомнил бы ей «эпизод из «Симпсонов», если бы нарушение не было таким серьезным.
Отмечается, что уроженец Венесуэлы завернул артефакты во флаг своей страны.

По данным ABC, Мунгариета Монсальве жил в фургоне. Помимо обвинений в краже и причинении ущерба музею, его также будут судить за хранение наркотиков и нанесение телесных повреждений.

На данный момент сотрудники музея работают над восстановлением похищенных экспонатов, которые повредились из-за неправильного хранения и ухода.

Ранее в Лувре произошел потоп.
 
