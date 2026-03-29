Михалков рассказал о судьбоносном для Ефремова разговоре с Путиным

Режиссер Никита Михалков рассказал изданию «Вести» подробности разговора с президентом России Владимиром Путиным о возвращении актера Михаила Ефремова на сцену.

По словам Михалкова, у него, как и Путина, были сомнения по поводу этого решения. Однако в итоге режиссер настоял на возвращении Ефремова.

«Владимир Владимирович спросил: «Ты берешь на себя ответственность?» … И это произошло. Миша вернулся, он вернулся, так сказать, другой человек был абсолютно», — поделился кинематографист.

В марте Михаил Ефремов сыграл главную роль в психологической драме «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Спектакль поставили Никита Михалков и Александр Адабашьян.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО. 4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова.

