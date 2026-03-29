Гоша Куценко попробовал Байкал: «Лизать не буду»

goshakutsenko_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Гоша Куценко приехал на Байкал и попробовал озеро на вкус. Об этом он рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Куценко попил Байкал через трубочку и пошутил над скандальным роликом певца Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя).

«Лизать и целовать не буду, я просто выпью Байкал», — заявил артист.

19 февраля Shaman опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой облизывает образовавшийся на поверхности Байкала лед. Певец сопроводил пост надписью «18+» и отметил, что ему было вкусно.

22 февраля на Байкале было сожжено чучело певца Shaman. В местных пабликах это событие представили как обряд очищения Байкала, призванный изгнать негативные энергии.

Знакомый бурятских шаманов заявил Telegram-каналу «Светский хроник», что на Байкале сожгли чучело Shaman по просьбе самого певца или его близких. Инсайдер рассказал, что таким образом якобы семья артиста попыталась защитить себя от «мести духов».

Сам Дронов возмутился обвинениям в осквернении Байкала. Он подчеркнул, что, облизав лед озера, не нарушил ни одного из законов России. Он объяснил свой поступок восхищением от величия Байкала.

Ранее Shaman раскрыл, зачем ему портрет Путина в каждой гримерке.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!