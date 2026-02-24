Киркоров задолжал полмиллиона рублей за ЖКХ — при активах в 1,3 млрд рублей

Народный артист России Филипп Киркоров, владеющий элитной недвижимостью в центре Москвы на 1,3 миллиарда рублей, накопил долг за коммунальные услуги в размере 521 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, певец не вносит платежи за свои элитные объекты в центре столицы с 2025 года. Отмечается, что всего он владеет восемью квартирами в Москве. В Филипповском переулке, рядом с Арбатом, находятся три объекта недвижимости артиста стоимостью 1,15 миллиарда рублей: пентхаус площадью 537 кв. м за 650 млн рублей, две смежные квартиры на первом этаже (209 и 190 кв. м.), каждая по 480 млн рублей — и два машино-места по 20 млн рублей. За эти квартиры Киркоров задолжал 456 тыс. рублей.

В доме на Земляном Валу в Таганском районе располагаются еще пять квартир певца общей стоимостью 180 млн рублей. На втором этаже три квартиры объединены в одну, ее площадь составляет 205 кв. м. Ту же реорганизацию претерпели другие две квартиры на третьем этаже — по итогу площадь апартаментов составила 135 кв. м. За эти квартиры у Киркорова накопился долг в 65 тысяч рублей.

