Анита Цой о замене отпуску: «Ложусь в больничку на недельку»

Певица Анита Цой рассказала о том, что служит ей заменой отпуску. Артистку цитирует издание PopCake.

От стресса Цой предпочитает избавляться в больнице.

«Я раз в году всегда ложусь в больничку на недельку. Особенно перед весной, когда уже авитаминоз начинается, когда силы на исходе, когда ты понимаешь, что выходишь на сцену, а у тебя рябит в глазах и размывается», — поделилась она.

Цой уверена, что такое состояние знакомо каждому россиянину, но не все решаются в этом признаться. Главным тревожным сигналом организма, требующего отдыха, певица назвала потерю вкуса к жизни — еде, времени с друзьями. Также от переутомления она перестает понимать, справляется ли с записью песен в студии.

«Самое ужасное, что ты не понимаешь — это хорошо или это плохо? Ты вообще в той тональности поешь или, может быть, ее надо изменить?» — говорит Цой.

