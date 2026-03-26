«На хвост сели»: Любовь Успенская раскрыла, что сидела в тюрьме в США

Певица Любовь Успенская призналась, что несколько раз оказывалась в тюрьме, когда жила в США. Об этом артистка рассказала Общественной Службе Новостей.

Успенская рассказала, что в первый раз ее арестовали из-за того, что она села за руль в состоянии алкогольного опьянения. В таком состоянии певица превысила скорость.

«На хвост сели копы, арестовали и привезли в участок. Посадили в одну камеру с проститутками. Те хотели у меня отобрать одежду, но я их обматерила, и они отстали от меня», — поделилась исполнительница.

Второй раз Успенская оказалась в тюрьме после того, как опоздала на суд. Однако в этот раз артистка смогла быстро решить проблему и отправиться в тур по Канаде.

В феврале Любовь Успенская призналась, что уже давно перестала бороться со статьями о себе, которые часто публикует желтая пресса. По словам певицы, ее уже давно не интересуют СМИ, распространяющие о ней ложную информацию. Знаменитость назвала попытки справиться с желтыми изданиями бесполезным делом.

Ранее стало известно, что Розу Сябитову чуть не посадили в тайскую тюрьму.

 
Приоткрытый Ормуз, отсрочка от армии без личной явки и самая дешевая курица. Новости к утру 26 марта
