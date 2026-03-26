Россиянка потеряла 28 тысяч рублей при попытке купить билеты на Макса Коржа

Мошенники обманули россиянку по имени Арина, которая пыталась приобрести билет на концерт Макса Коржа в Стамбуле. Слова пострадавшей передали РИА Новости.

Девушка рассказала, что потеряла 28 тысяч рублей из-за мошенников.

«Мошенник утверждал, что точная стоимость (билета) неизвестна из-за курса валют, и добавил к цене 13% налога. Билеты я так и не получила», — поделилась пострадавшая.

Арина объяснила, что не могла купить билет на официальном сайте, так как там не принимают оплату российскими картами. Она обратилась за помощью в онлайн-чат, посвященный концерту. Неизвестный предложил оплату через криптовалюту и консультировал девушку по видеосвязи. Банк заблокировал первую попытку перевода, поэтому злоумышленник предложил Арине воспользоваться картой.

Девушка позже узнала, что средства были зачислены на счет в личном кабинете онлайн-казино. После этого мошенник перестал выходить на связь. Неизвестный также написал знакомому Арине и заявил, что получил 600 тысяч рублей от обманутых покупателей.

