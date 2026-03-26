Пригожин раскрыл секрет крепкого брака с Валерией

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как сумел сохранить крепкий брак с певицей Валерией, который длится уже более 20 лет. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что его супруга – это «женщина -загадка», которую даже за столь длительное время он не сумел понять до конца.

«Это женщина, которую хочется всегда покорять, но она остаётся непокорённой, поэтому это очень будоражит, и я с каждым разом всё сильнее в неё влюбляюсь. Как пацан влюблён в неё», — заявил продюсер, добавив, что со стороны своей супруги видит такие же чувства.

До этого Пригожин рассказал, что очень любит еду, которую готовит его жена, и искренне восхищается её кулинарными способностями. Он добавил, что её блюда всегда получаются яркими и доставляют ему настоящее удовольствие.

Ранее Пригожин признался, что пожертвовал своими мечтами ради брака с Валерией.