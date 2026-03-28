Акции издательства «Музыка» ушли в доход государства

Президент России Владимир Путин обратил в доход государства 10,8 тысячи обыкновенных акций издательства «Музыка». Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на соответствующий документ.

Акции ушли фонду «Талант и успех» в качестве имущественного взноса. Путин принял это решение в целях развития образования в области музыкального искусства.

Процесс передачи акций пройдет в течение шести месяцев в случае «сохранения в силе судебных актов, на основании которых эти акции переданы в собственность России».

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Перовский суд Москвы в сентябре 2025 года по требованию Генеральной прокуратуры России передал в доход государства издательство «Музыка» с архивом нотных записей.

Издательство «Музыка» — крупнейшее российское и советское издательство, специализирующееся на выпуске нот, методической литературы, а также книг о композиторах для школ и консерваторий.

