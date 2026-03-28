Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Культура

Акции издательства «Музыка» ушли в доход государства

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратил в доход государства 10,8 тысячи обыкновенных акций издательства «Музыка». Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на соответствующий документ.

Акции ушли фонду «Талант и успех» в качестве имущественного взноса. Путин принял это решение в целях развития образования в области музыкального искусства.

Процесс передачи акций пройдет в течение шести месяцев в случае «сохранения в силе судебных актов, на основании которых эти акции переданы в собственность России».

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Перовский суд Москвы в сентябре 2025 года по требованию Генеральной прокуратуры России передал в доход государства издательство «Музыка» с архивом нотных записей.

Издательство «Музыка» — крупнейшее российское и советское издательство, специализирующееся на выпуске нот, методической литературы, а также книг о композиторах для школ и консерваторий.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!