Россиян предупредили об обострении заболеваний в межсезонье

В межсезонье не только повышаются риски подхватить ОРВИ, но и обостряются хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В межсезонье могут наблюдаться скачки артериального давления, повышенная утомляемость и нарушения сна, предупредила завполиклиникой №2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы, врач-терапевт Елена Ревкова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, весной важно уделять особое внимание своему состоянию, заблаговременно посетив врача при усилении негативных симптомов.

«Отдельное значение имеет дефицит инсоляции в зимний период, влияющий на обмен витамина D и общее самочувствие», — подчеркнула врач.

Она призвала в такие периоды следить за режимом сна, стараться уделять достаточно времени физической активности, а также полноценно питаться, ориентируясь на баланс белковых продуктов, овощей и фруктов в рационе. Что касается приема витаминов, то бесконтрольно принимать их без назначения врача не следует – сначала необходимо пройти диагностику, подчеркнула Ревкова.

В группе риска весной – люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, а также пожилые граждане, предупредила терапевт.

«Им особенно важно не отменять назначенные препараты и внимательно относиться к самочувствию в период погодной нестабильности», — заключила специалист.

