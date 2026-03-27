Волочкова отказалась поздравлять Джигурду с юбилеем: «Перестала думать о людях, которые меня подставляли»

Балерина Анастасия Волочкова отказалась поздравлять Никиту Джигурду с юбилеем. В беседе с «Газетой.Ru» артистка вспомнила, что шоумен подставил ее, не приехав на концерт в день рождения.

Узнав о празднике Джигурды, Волочкова сначала тепло обратилась к имениннику и даже назвала его другом, несмотря на то, что несколько лет назад они перестали общаться из-за скандала. Танцовщица заверила, что не портила отношения с приятелем.

«У нас отношения и не портились. Я Никиту Джигурду очень люблю, это мой замечательный друг, несмотря на весь тот хайп, который он устраивал. Я его простила. В любом случае я оставлю в памяти самые лучшие моменты, которые у нас были», — отметила Волочкова.

Однако балерина забрала свои слова назад, когда вспомнила, как Джигурда чуть не сорвал ее юбилейный концерт. Волочкова заявила, что такое отношение не может называться дружбой. По словам экс-примы Большого театра, сейчас ее заботит только собственное здоровье.

«Нет, я не поздравляла его. Я сейчас занимаюсь восстановлением своего тазобедренного сустава. У меня была очень тяжелая операция. Вчера у меня был концерт. И я сейчас думаю о себе. Я перестала думать о тех людях, которые меня подставляли. Я уже на сцене, а не прошло еще и полутора месяцев после операции. Спрашиваете меня о том, как я поздравила Никиту Джигурду? А Никита Джигурда в день моего рождения не приехал. Мы договорились, что он споет мою любимую песню «Небо», а он не приехал. Я, находясь за кулисами, вычеркивала этот номер и переставляла других артистов, чтобы спасти юбилейный концерт. И это дружба? Это не дружба! Все, больше я ничего не хочу говорить. Я друзей никогда в беде не бросаю, но у Никиты уже нет возможности выживать без публичных людей. Мне это не понравилось. И я, Анастасия Волочкова, имею право не дружить с такими людьми», — заявила балерина.

Волочкова и Джигурда рассорились в 2024 году после того, как в сети появилось видео их танцев в нетрезвом состоянии. Танцовщица обвинила друга в предательстве и попытке прославиться за ее счет. Впервые после этого они встретились в шоу «Звезды под капельницей». Однако, как потом стало известно, артисты не знали, что будут сниматься вместе.

