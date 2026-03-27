Волочкова рассказала, как Пугачева поддержала ее после операции

Балерина Анастасия Волочкова поделилась, что народная артистка СССР Алла Пугачева поддерживала ее после операции в немецкой клинике. Об этом знаменитость рассказала Общественной Службе Новостей.
По словам Волочковой, в период реабилитации она получила большое количество звонков от своих коллег, которые говорили ей слова поддержки. Особую благодарность артистка выразила Пугачевой. Певица постоянно интересовалась самочувствием балерины, всегда оставалась с ней на связи и «не давала ей унывать».
«Я ей за это очень благодарна — за ее человеческое отношение, за заботу, за материнское тепло. Она мне на тот момент заменила мать», — призналась Волочкова.
При этом знаменитость отметила, что родная мать и другие родственники даже не поинтересовались ее самочувствием после хирургического вмешательства.
В феврале сообщалось, что Анастасия Волочкова перенесла операцию на ноге. Знаменитости провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Балерина решилась на госпитализацию в Германии, заявив, что в этой стране «самые лучшие врачи».
Артистка также отмечала, что после госпитализации ей начали приписывать ей тяжелые заболевания, включая онкозаболевание. Сама балерина опровергла все эти сообщения.
