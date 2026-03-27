Волочкова рассказала, как Пугачева поддержала ее после операции

Балерина Волочкова заявила, что певица Пугачева поддерживала ее после операции

Балерина Анастасия Волочкова поделилась, что народная артистка СССР Алла Пугачева поддерживала ее после операции в немецкой клинике. Об этом знаменитость рассказала Общественной Службе Новостей.

По словам Волочковой, в период реабилитации она получила большое количество звонков от своих коллег, которые говорили ей слова поддержки. Особую благодарность артистка выразила Пугачевой. Певица постоянно интересовалась самочувствием балерины, всегда оставалась с ней на связи и «не давала ей унывать».

«Я ей за это очень благодарна — за ее человеческое отношение, за заботу, за материнское тепло. Она мне на тот момент заменила мать», — призналась Волочкова.

При этом знаменитость отметила, что родная мать и другие родственники даже не поинтересовались ее самочувствием после хирургического вмешательства.

В феврале сообщалось, что Анастасия Волочкова перенесла операцию на ноге. Знаменитости провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Балерина решилась на госпитализацию в Германии, заявив, что в этой стране «самые лучшие врачи».

Артистка также отмечала, что после госпитализации ей начали приписывать ей тяжелые заболевания, включая онкозаболевание. Сама балерина опровергла все эти сообщения.

