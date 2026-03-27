Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Волочкова рассказала, как Пугачева поддержала ее после операции

Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова поделилась, что народная артистка СССР Алла Пугачева поддерживала ее после операции в немецкой клинике. Об этом знаменитость рассказала Общественной Службе Новостей.

По словам Волочковой, в период реабилитации она получила большое количество звонков от своих коллег, которые говорили ей слова поддержки. Особую благодарность артистка выразила Пугачевой. Певица постоянно интересовалась самочувствием балерины, всегда оставалась с ней на связи и «не давала ей унывать».

«Я ей за это очень благодарна — за ее человеческое отношение, за заботу, за материнское тепло. Она мне на тот момент заменила мать», — призналась Волочкова.

При этом знаменитость отметила, что родная мать и другие родственники даже не поинтересовались ее самочувствием после хирургического вмешательства.

В феврале сообщалось, что Анастасия Волочкова перенесла операцию на ноге. Знаменитости провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Балерина решилась на госпитализацию в Германии, заявив, что в этой стране «самые лучшие врачи».

Артистка также отмечала, что после госпитализации ей начали приписывать ей тяжелые заболевания, включая онкозаболевание. Сама балерина опровергла все эти сообщения.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о совместном клипе с Григорием Лепсом.

 
Теперь вы знаете
«Выгребли все»: медики говорят о нехватке вакцин от клещевого энцефалита. Что происходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
