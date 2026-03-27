Хотиненко об отказе идти на прощание с Золотовицким: «Тогда они остаются»

Режиссер Хотиненко не пошел на кладбище к Золотовицкому, чтобы не прощаться с ним

Режиссер, народный артист России Владимир Хотиненко объяснил свой отказ идти на прощание с заслуженном артистом России Игорем Золотовицким. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Хотиненко, он не пошел на кладбище к Золотовицкому в день прощания, потому что специально избегает погребений. Режиссер объяснил, что человек для него «уходит», если видеть, как его закапывают в могилу.

«Так что в некотором смысле он так продолжает (жить)… Я своим способом их провожаю. Но я вдруг сделал открытие такое, что тогда они остаются», — сказал он.

Ритуалами, которыми Хотиненко сопровождает кончину коллег, режиссер не делится. Однако для него важно по утрам читать поминальные молитвы, в которых он называет всех дорогих ему ушедших людей.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января после борьбы с онкологическим заболеванием. По данным Mash, актер страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Уточняется, что незадолго до нового года ректора МХАТа трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.

Вадим Верник заявлял, что Игорь Золотовицкий скрывал свою болезнь из-за характера. По его словам, ректор школы-студии МХАТ был бойцом по натуре и не хотел, чтобы его видели в другом качестве.

