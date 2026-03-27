Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Хотиненко об отказе идти на прощание с Золотовицким: «Тогда они остаются»

Кирилл Зыков/РИА Новости

Режиссер, народный артист России Владимир Хотиненко объяснил свой отказ идти на прощание с заслуженном артистом России Игорем Золотовицким. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Хотиненко, он не пошел на кладбище к Золотовицкому в день прощания, потому что специально избегает погребений. Режиссер объяснил, что человек для него «уходит», если видеть, как его закапывают в могилу.

«Так что в некотором смысле он так продолжает (жить)… Я своим способом их провожаю. Но я вдруг сделал открытие такое, что тогда они остаются», — сказал он.

Ритуалами, которыми Хотиненко сопровождает кончину коллег, режиссер не делится. Однако для него важно по утрам читать поминальные молитвы, в которых он называет всех дорогих ему ушедших людей.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января после борьбы с онкологическим заболеванием. По данным Mash, актер страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Уточняется, что незадолго до нового года ректора МХАТа трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.

Вадим Верник заявлял, что Игорь Золотовицкий скрывал свою болезнь из-за характера. По его словам, ректор школы-студии МХАТ был бойцом по натуре и не хотел, чтобы его видели в другом качестве.

Ранее стала известна судьба спектаклей с Золотовицким.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
