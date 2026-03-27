«Сколько можно слушать»: Соседов объяснил причины спада интереса к Shaman

Критик Соседов заявил, что люди перенасытились творчеством певца Shaman
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что время певца Shaman (Ярослав Дронов) и других таких артистов подошло к концу, поскольку сегодня люди хотят видеть на сцене новых артистов. Такое мнение он выразил в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Соседов считает, что в последнее время публика перенасытилась Shaman и уже готова отказаться от него.

«Все это, конечно, хорошо, но в меру. Люди жаждут чего-то нового. Сколько можно слушать одни и те же заезженные песни? Сейчас время таких артистов наступает, как Ваня Дмитриенко. Это свежий глоток, который нужен был в качестве альтернативы», — подчеркнул критик.

По его словам, все артисты сталкиваются с этапами взлетов и падений. Соседов отметил, что Дронову следует начать писать музыку, которая завоюет внимание молодежи, чтобы иметь будущее на сцене. Критик добавил, что сейчас наступило время новых мелодий и новых возможностей, а чувства и личность человека стали важнее других тем.

«Молодые исполнители это понимают и эксплуатируют эти темы, а Дронов, видимо, еще не дошел до этого умозаключения», — резюмировал эксперт.

До этого Сергей Соседов заявил, что не ностальгирует по нулевым и не понимает всеобщего восторга от этого времени. По мнению критика, расцветом музыкальной индустрии стал период 90-х годов, а в 2000-е российский шоу-бизнес столкнулся с крахом и творческим кризисом.

