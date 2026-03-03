Размер шрифта
Джастин Тимберлейк подал в суд на деревню, где полиция засняла его пьяным

Певец Тимберлейк потребовал запретить распространять видео его пьяной езды
Steven Senne/AP

Певец Джастин Тимберлейк подал в суд на деревню Саг-Харбор-Виллидж (штат Нью-Йорк, США), где полиция засняла его в момент ареста за пьяное вождение два года назад. Об этом сообщает Billboard.

Он хочет помешать департаменту полиции Хэмптона распространять видео. В иске артист просит судью сохранить в тайне видеозапись, сделанную в июне 2024 года. Певец, которого подозревали в пьяном вождении, признал себя виновным по менее тяжкому обвинению в нарушении правил дорожного движения и был приговорен к 25 часам общественных работ.

Согласно судебным документам, полиция Саг-Харбор-Виллидж планировала удовлетворить запрос неназванного средства массовой информации и предоставить восьмичасовую видеозапись с камеры наблюдения за ту ночь, включая кадры, на которых Тимберлейк проходит тест на трезвость и находится под стражей в течение следующих нескольких часов. Его адвокаты говорят, что это было бы «неоправданным вторжением в личную жизнь».

Полиция утверждала, что якобы планирует отредактировать некоторые части записи, однако адвокаты Тимберлейка подчеркивают, что все еще находятся в неведении относительно того, что именно будет обнародовано. Они потребовали немедленного судебного запрета на публикацию или, по крайней мере, предоставления им возможности сначала оценить правки.

Судья пока воздержался от выдачи каких-либо официальных распоряжений.

Ранее у Джастина Тимберлейка нашли болезнь Лайма.

 
