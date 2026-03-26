Коллеги о состоянии актера «Золотого теленка» перед кончиной: «Отвечал, что болит»

Режиссер Бейлис рассказал, что перед кончиной актер Складчиков сильно похудел
Коллеги актера Петра Складчикова по Малому театру рассказали о его состоянии перед кончиной. Режиссера-постановщика, заведующего труппой Малого театра Владимира Бейлиса цитирует aif.ru.

Бейлис назвал Складчикова мужественным, добрым и талантливым человеком, замечательным бытовым артистом и хорошим товарищем. В последнее время, говорит режиссер, актер тяжело болел и сильно похудел.

«При встрече я его спрашивал, что случилось. Он отвечает, что болит, и показывает на живот, на желудок», — вспоминает он.

Несмотря на плохое самочувствие, продолжил Бейлис, Складчиков приходил на спектакли и не отменял свои выходы на сцену.

Петр Складчиков родился 12 июля 1950 года. В 1975 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, после чего был приглашен в труппу Государственного академического Малого театра. Был задействован в спектаклях «Горе от ума», «Капитанская дочка», «Мой нежный зверь» и др. Снимался в фильмах «Золотой теленок», «Мы из джаза», «Тайна Снежной Королевы», сериалах «Гражданин начальник-2», «Сыщик Самоваров», «Анна Каренина. История Вронского» и др. Его не стало накануне в возрасте 75 лет.

